Shop Logotec Tumbler Con Scritta At | Test Pratico

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il dialetto che fa sorridere: perché scegliere la grafica ‘At Salut Cul Ball E Tutt’. Se state cercando un oggetto che non sia il solito souvenir anonimo comprato in un aeroporto, questo tumbler della collezione Logotec è una vera chicca per chi ha il cuore rivolto a Piacenza. La particolarità di questo pezzo risiede nel suo spirito: la scritta “At Salut Cul Ball E Tutt” non è solo un insieme di lettere, ma un’espressione colorata e schietta del dialetto locale, capace di strappare un sorriso immediato a chiunque riconosca quel modo di dire così tipico delle nostre zone.🔗 Leggi su Ameve.eu

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