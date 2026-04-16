Shadow crackers

Durante il Fuorisalone 2026, un nuovo progetto espositivo viene presentato presso il Superstudio Design, realizzato da Sogimi Holding in collaborazione con Raffaella De Chirico Arte Contemporanea. Il progetto, intitolato Shadow Crackers, mette insieme le sculture di Jacopo Mandich e le opere audiovisive e sonore di Eric Oder. La mostra si svolge in un contesto dedicato alla contemporaneità e al design.

In occasione del Fuorisalone 2026, Sogimi Holding, in collaborazione con Raffaella De Chirico Arte Contemporanea e Superstudio Design, presenta Shadow Crackers, un progetto espositivo che mette in dialogo le sculture di Jacopo Mandich con la pratica audiovisiva e sonora di Eric Oder.Dal 20 al 26.🔗 Leggi su Milanotoday.it pop pop cracker Notizie correlate Leggi anche: My Father’s Shadow – La recensione Star Wars: Maul – Shadow LordAmbientata dopo gli eventi di Star Wars: The Clone Wars, l’avventura mostra Maul che trama per ricostruire il suo sindacato criminale su un pianeta...