Sfondò la porta di casa della madre 80enne per estorcerle pochi euro | condannato 50enne di Popoli Terme

Un uomo di 50 anni, residente a Popoli Terme, è stato condannato dal tribunale di Sulmona a tre anni e quattro mesi di reclusione. La sentenza riguarda un episodio in cui ha sfondato la porta di casa della madre, 80 anni, cercando di estorcerle una piccola somma di denaro. La vicenda si è conclusa con la condanna dell’uomo per il reato di estorsione.

Un 50enne originario di Popoli Terme è stato condannato dal tribunale di Sulmona a 3 anni e 4 mesi di reclusione per estorsione ai danni della madre 80enne. Per lui, il giudice Emanuele Lucchini, ha disposto anche la misura di sicurezza del ricovero in una struttura di cura a causa della.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Tor Vergata, sequestra in casa l’anziana madre disabile per estorcerle denaroIl figlio l’avrebbe minacciata ripetutamente con un coltello a scatto per ottenere i soldi. L'invito della Fp Cgil: "Un consiglio straordinario per parlare dei problemi e il futuro dell'ospedale di Popoli Terme"Una richiesta formalizzata con una lettera inviata anche, per conoscenza, al direttore generale della Asl di Pescara e all’assessorato regionale alla...