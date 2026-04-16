Sfollati per la frana a Sedrina il sindaco Micheli | Parlare di isolamento istituzionale non restituisce quanto avvenuto

Da bergamonews.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sedrina, alcune persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni a causa di una frana. Il sindaco ha dichiarato che parlare di isolamento istituzionale non riflette le reali situazioni e che l’amministrazione continuerà a intervenire in modo attivo, garantendo presenza e ascolto ai cittadini coinvolti. I dettagli sugli interventi e sulle operazioni di assistenza non sono stati ancora resi noti.

“L’Amministrazione continuerà a operare su tutti i fronti, assicurando presenza, ascolto e disponibilità al confronto” – commenta il primo cittadino Stefano Micheli rispetto alla situazione della località Botta di Sedrina, dove, a causa di una frana, da oltre sette mesi una ventina di persone sono tenute lontane dalle proprie abitazioni. A detta di Micheli, l’impegno da parte delle istituzioni locali c’è stato fin dal primo momento. A partire dai i sopralluoghi fatti insieme ai Vigili del Fuoco e della Polizia Locale nell’autunno 2025, passando alle successive ordinanze di sgombero precauzionale che, afferma il sindaco, – “si inseriscono all’interno degli strumenti previsti per la tutela della pubblica incolumità e vengono adottate esclusivamente in presenza di condizioni che richiedono un intervento immediato.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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