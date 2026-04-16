Sfollati per la frana a Sedrina il sindaco Micheli | Parlare di isolamento istituzionale non restituisce quanto avvenuto

A Sedrina, alcune persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni a causa di una frana. Il sindaco ha dichiarato che parlare di isolamento istituzionale non riflette le reali situazioni e che l’amministrazione continuerà a intervenire in modo attivo, garantendo presenza e ascolto ai cittadini coinvolti. I dettagli sugli interventi e sulle operazioni di assistenza non sono stati ancora resi noti.

“L’Amministrazione continuerà a operare su tutti i fronti, assicurando presenza, ascolto e disponibilità al confronto” – commenta il primo cittadino Stefano Micheli rispetto alla situazione della località Botta di Sedrina, dove, a causa di una frana, da oltre sette mesi una ventina di persone sono tenute lontane dalle proprie abitazioni. A detta di Micheli, l’impegno da parte delle istituzioni locali c’è stato fin dal primo momento. A partire dai i sopralluoghi fatti insieme ai Vigili del Fuoco e della Polizia Locale nell’autunno 2025, passando alle successive ordinanze di sgombero precauzionale che, afferma il sindaco, – “si inseriscono all’interno degli strumenti previsti per la tutela della pubblica incolumità e vengono adottate esclusivamente in presenza di condizioni che richiedono un intervento immediato.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Sicilia, dopo ciclone Harry Niscemi colpita da frana lunga 4km, rischio isolamento: 1000 sfollati, 500 persone ospitate al Palasport - VIDEONel pomeriggio di domenica 25 Gennaio una frana alta 6 metri ha squarciato il terreno dopo le fitte piogge degli ultimi giorni. Leggi anche: La frana di Niscemi, gli sfollati sono 1500. Il sindaco: "Una tragedia, ma restiamo calmi": Oggi sopralluogo di Schifani, Ciciliano e Cocina Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Frana a Salcito, la situazione degli sfollati; Frana a Petacciato, è caos: famiglie evacuate, traffico in tilt sulla A14 e collegamenti nord-sud a rischio; Frana di Petacciato, gli sfollati: Speriamo di tornare a casa; Frana di Petacciato, stop a lezioni in scuole e università, 60 sfollati. Missione a Roma per il governatore: É un'emergenza nazionale. Sfollati per la frana a Sedrina, il sindaco Micheli: Parlare di isolamento istituzionale non restituisce quanto avvenutoL’Amministrazione continuerà a operare su tutti i fronti, assicurando presenza, ascolto e disponibilità al confronto – commenta il primo cittadino Stefano Micheli rispetto alla situazione della loca ... bergamonews.it Frana di Niscemi, un disastro annunciato. Il dissesto che ha inghiottito la collina: dal primo allarme ai 13 indagatiEcco il riepilogo, giorno per giorno, dello smottamento iniziato il 16 gennaio 2026. Cosa è successo in quei terribili giorni e come si è arrivati agli avvisi di garanzia ... quotidiano.net Tutti a parlare di 'sto Vincent Kompany e del suo benedettissimo drip in campo, ma vogliamo parlare del drip di Max #fblifestyle - facebook.com facebook Massimo Centemero, direttore generale del Cic: «Nel 1993 a parlare di raccolta dell’umido sembrava che fossimo sulla Luna. Adesso 54 milioni di abitanti la fanno». Ma intanto la qualità peggiora e la comunicazione in atto non basta x.com