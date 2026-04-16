Servizi ausiliari all' Asp la Uiltucs | Pronti alla mobilitazione per fermare l' avviso che crea nuovi precari
La Uiltucs Sicilia annuncia una possibile mobilitazione contro l’avviso che prevede il reclutamento di nuovo personale ausiliario esterno presso l’Asp. L’ente ha già in servizio alcune figure che, secondo la sigla sindacale, dovrebbero essere internalizzate prima di procedere con ulteriori assunzioni. La questione riguarda la gestione del personale ausiliario e le modalità di reclutamento in ambito sanitario.
La Uiltucs Sicilia pronta a una mobilitazione per ribadire lo stop al reclutamento di nuovo personale ausiliario esterno e chiedere di procedere prima con l’internalizzazione delle figure ad oggi in servizio. In una nota a firma del segretario generale Uiltucs Sicilia, Ida Saja, il sindacato.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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