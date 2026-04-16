Segni Concerto Giubilare Un grande successo l’ultimo appuntamento straordinario per il 50° Anniversario del Coro Giovanile

Nella chiesa di Segni si è svolto l’ultimo evento dei festeggiamenti per i 50 anni del Coro Giovanile. L’appuntamento, chiamato Concerto Giubilare, ha attirato numerosi spettatori e ha rappresentato il momento conclusivo delle celebrazioni. La serata ha visto la partecipazione di diversi cori e musicisti, che hanno interpretato brani scelti per l’occasione. La manifestazione si è svolta presso la Concattedrale S. e si è conclusa con un grande afflusso di pubblico.

SEGNI (Eledina Lorenzon) – Ultimo appuntamento dei festeggiamenti per i 50 anni del Coro Giovanile di Segni nella Concattedrale S. Maria Assunta di Segni gremita di fedeli. Un incontro straordinario che ha visto i componenti attuali del coro unirsi ad un bel gruppo di ex coristi che con tanto entusiasmo hanno risposto all’invito di esibirsi per una sera. Ad impreziosire, se possibile, la serata il Maestro Daniele Rossi all’organo Morettini che ha accompagnato alcuni canti in programma. Ha poi proseguito ricordando la storia del coro in tutti questi anni, la sua nascita, le prime prove e le prime esibizioni nell’accompagnare la liturgia della Messa.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Segni. Concerto Giubilare. Un grande successo l’ultimo appuntamento straordinario per il 50° Anniversario del Coro Giovanile Notizie correlate Segni. Mezzo secolo di storia per il “Coro Giovanile di Segni”. Si festeggia Sabato 11 Aprile alle ore 19 in Cattedrale con un fantastico Concerto GiubilareLe tante esibizioni: Roma, Firenze, la Francia, Matera, Monaco di Baviera e Vienna, il gemellaggio con il Coro ungherese di Salgotarjan, e poi... Segni. Dall’“investitura” di S.E. Vescovo Dante Bernini ai giorni nostri. I 50 anni del Coro Giovanile di Segni diretto da Don Franco FagioloSEGNI (Eledina Lorenzon) – Era proprio nei primi giorni del mese di Marzo del lontano 1976, quando l’allora Vescovo diocesano Mons. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Segni. Mezzo secolo di storia per il Coro Giovanile di Segni. Si festeggia Sabato 11 Aprile alle ore 19 in Cattedrale con un fantastico Concerto Giubilare; Colleferro. Stagione Teatrale Vittorio Veneto 25-26. Sabato 11 Aprile alle ore 21. In scena Gran Gala ricordando la divina Maria Callas; Segni Mezzo secolo di storia per il Coro Giovanile di Segni Si festeggia Sabato 11 Aprile alle ore 19 in Cattedrale con un fantastico Concerto Giubilare.