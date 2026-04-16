Sedata una lite in piazza Libertà | uno dei due aveva un coltello

Questa mattina in piazza Libertà si è verificata una rissa tra due uomini di nazionalità straniera. La situazione si è conclusa con l'intervento delle forze dell'ordine, che sono intervenute per sedare la lite. Uno dei coinvolti aveva un coltello, ma nessuno è rimasto ferito gravemente. La situazione è stata riportata sotto controllo e i due uomini sono stati portati via dagli agenti.

I controlli in piazza Libertà hanno dato i loro risultati. Salvata in extremis questa mattina, 16 aprile, una lite tra due uomini di nazionalità straniera. A intervenire diversi equipaggi della polizia di Stato, che hanno sequestrato a uno dei due un coltello a serramanico. Nessuno, comunque, è.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Lite tra automobilisti, uno dei due nasconde in macchina due coltelli e un’accettaNel pomeriggio di lunedì 2, a Porto Garibaldi, una lite tra due automobilisti ha reso necessario l’intervento dei carabinieri di Comacchio, con il... Ubriaco aggredisce il padre. La lite sedata dai carabinieriMomenti di tensione l’altra sera ad Appignano, dove sono dovuti accorrere i carabinieri per evitare che una lite degenerasse. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il litigio nel bar del paese, lo sparo in faccia, la confessione: nove anni fa l’omicidio di Pietro Nieddu, nel giorno del suo compleanno; Controlli della polizia nei vicoli di Genova: scattano denunce per furti e droga; Razzismo, nuovo caso nel calcio giovanile: maxi squalifica e insulti anche sul peso dell'avversario; Maxi controlli a Monza, identificate 140 persone: 2 veicoli sequestrati. Sedata una lite in piazza Libertà: uno dei due aveva un coltelloÈ successo stamattina, 16 aprile. Dall'ultimo episodio, l'accoltellamento del giorno 7, sul posto si danno il cambio le forze dell'ordine, al pomeriggio e alla sera ... triesteprima.it Controlli a Prè, due bar multati per gravi violazioni igienicheIn via del Campo l'Asl ha disposto la chiusura di un esercizio commerciale per pulizia generale carente, mancanza di spogliatoio per i dipendenti, mancanza menu allergeni, mancanza areazione della ... primocanale.it stretta dei controlli in piazza libertà, oltre 200 identificati e lite sedata con coltello sequestrato facebook