Secchi Bellati e Sitran nella lista Venezia è Tua di Ugo Bergamo

Venerdì 17 aprile, sulla terrazza del Bielo Hub a Venezia, i 36 candidati della lista “Venezia è Tua” di Ugo Bergamo si presenteranno alla città. La squadra, a sostegno del candidato sindaco Andrea Martella, presenterà il loro programma, che si focalizza sulla storia. La presentazione ufficiale si svolge in un momento in cui la campagna elettorale è in pieno svolgimento.

La squadra della lista “Venezia è Tua” di Ugo Bergamo, a sostegno del candidato sindaco Andrea Martella, è pronta: i 36 candidati al consiglio comunale e alle municipalità si presenteranno alla città venerdì 17 aprile sulla terrazza del Bielo Hub, a Venezia, con un programma basato su «storia.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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