Se la benzina costa troppo

Da internazionale.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni, diverse categorie di lavoratori, tra cui camionisti, contadini e tassisti, hanno organizzato proteste per denunciare l’aumento del prezzo della benzina. Le manifestazioni sono state guidate da gruppi che hanno espresso il loro disagio di fronte a un incremento che influisce sui costi operativi quotidiani. La situazione ha portato a blocchi stradali e presidi in varie zone della regione.

Nei giorni scorsi camionisti, contadini e tassisti hanno organizzato una serie di proteste contro l’aumento del prezzo del carburante. A Dublino ci sono stati scontri con la polizia e blocchi stradali. “Le azioni che impediscono il trasporto di beni essenziali e i gruppi che pensano di poter decidere chi può passare in una strada e chi no semplicemente sono inaccettabili”, scrive l’Irish Times, mentre l’Irish Examiner mostra più comprensione per i manifestanti: “Le loro rivendicazioni trovano eco in un’opinione pubblica stanca dell’aumento dei prezzi, delle disuguaglianze e della sensazione che a decidere siano sempre persone scollate dalla realtà.🔗 Leggi su Internazionale.it

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