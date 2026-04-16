Scuola la Provincia di Caserta consegna all’Isis Volta di Aversa la nuova struttura polifunzionale

Nella giornata odierna è stata inaugurata una nuova struttura polifunzionale presso l’istituto tecnico di Aversa, realizzata dalla Provincia di Caserta. La cerimonia si è svolta presso la sede dell’ISIS “Volta” in viale dell’Archeologia. La struttura, costruita con fondi pubblici, si aggiunge alle strutture già presenti dell’istituto. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e di studenti.

Tempo di lettura: 2 minuti È stata inaugurata, presso la sede dell’ISIS “A. Volta” in viale dell’Archeologia ad Aversa, la nuova struttura polifunzionale realizzata dalla Provincia di Caserta. Al taglio del nastro, insieme al presidente della Provincia, Anacleto Colombiano, era presente il dirigente scolastico dell’istituto, Michele Di Tommaso. L’opera, finanziata interamente con fondi del PNRR – Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica – ha comportato un investimento complessivo di circa 2,65 milioni di euro. Il coordinamento del progetto è stato curato dal Settore Edilizia della Provincia, guidato dall’ing. Paolo Madonna, mentre la progettazione esecutiva è stata affidata all’ing.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scuola, la Provincia di Caserta consegna all’Isis “Volta” di Aversa la nuova struttura polifunzionale Notizie correlate Aversa, all’Isis ‘Volta’ consegnata la nuova struttura polifunzionaleTempo di lettura: 2 minutiÈ stata inaugurata questa mattina, presso la sede dell’ISIS “A. Leggi anche: Inaugurata la nuova palestra dell'Isis "Volta": spesi 2,65 milioni di euro Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Rinnovo della Commissione Elettorale Circondariale di Caserta e delle Sottocommissioni Elettorali Circondariali; Progetto Crescere Bio - regione campania; LA PROVINCIA DI CASERTA CELEBRA LO SCULTORE RAFFAELE UCCELLA: GIORNATA DI STUDI AL TEATRO GARIBALDI; Esibizione dei cani antidroga della Guardia di Finanza alla Dante Alighieri. SCUOLA, LA PROVINCIA DI CASERTA CONSEGNA ALL’ISIS VOLTA DI AVERSA LA NUOVA STRUTTURA POLIFUNZIONALE FINANZIATA DAL PNRRÈ stata inaugurata questa mattina, presso la sede dell’ISIS A. Volta in viale dell’Archeologia ad Aversa, la nuova struttura polifunzionale realizzata dalla Provincia di Caserta. Al ... capuaonline.com Caserta, Benevento, Avellino. Semi di consapevolezza: ‘crescere bio’ semina salute nelle scuoleAl via il tour educativo ‘A tu per tu con i prodotti tipici campani’ che valorizza le aree interne e l’eccellenza dell’agroalimentare campano nelle clas ... teleradio-news.it AMBIENTE E LEGALITÀ: SIGLATO L’ACCORDO PROVINCIA–CAPODRISE. UN MODELLO PILOTA PER IL CONTRASTO AI REATI AMBIENTALI NELLA TERRA DEI FUOCHI La Provincia di Caserta e il Comune di Capodrise hanno sottoscritto oggi un import - facebook.com facebook