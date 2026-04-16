Scuola chiusa studenti e cittadini in piazza per chiedere interventi immediati

Oggi alle 17, studenti, famiglie e cittadini si sono riuniti in piazza per protestare contro la chiusura della scuola “Gaglione” di Capodrise. La manifestazione si è svolta nel pomeriggio, coinvolgendo diverse persone che hanno espresso il loro dissenso rispetto alla decisione di chiudere l’istituto scolastico. La protesta ha attirato l’attenzione di chi si oppone alla decisione, creando un momento di confronto pubblico.

Studenti, famiglie e liberi cittadini scendono in piazza quest'oggi, 16 aprile, alle ore 17 per manifestare contro la chiusura della scuola “Gaglione” di Capodrise.“La nostra scuola è stata chiusa. Non possiamo restare a guardare. Chiediamo aule adeguate per garantire la didattica antimeridiana e.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Università del Crocese chiusa "inspiegabilmente”: 300 cittadini firmano per chiedere la riattivazionePetizione sulla scrivania della sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo e dell'assessore all'Istruzione Domenico Di Molfetta Sono 286 le firme raccolte... VIDEO/ Liceo Alberti, in piazza genitori e studenti per la riapertura: ci sono spiragli, ma non immediatiIn centinaia a protestare stamattina fuori al Liceo Alberti, dal 24 gennaio off limits per il 75% delle presenze ordinarie, causa distacco parziale... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Scuola, torna la DAD a maggio? Perché famiglie e studenti sono in allarme; Da domani si rientra, quali altri ponti aspettano il mondo della scuola?; I prossimi ponti a scuola dopo Pasqua ad aprile, maggio e giugno; Prima tutto il resto, poi la Dad: non fate pagare agli studenti il prezzo più alto della crisi in Iran. Campi Flegrei, scuola chiusa: Aumento di anidride carbonica e della temperaturaA Pozzuoli è stata disposta la chiusura temporanea dell’istituto Petronio di via San Gennaro Agnano dopo il rilevamento di un aumento dei valori di anidride carbonica e della temperatura al piano terr ... napolitoday.it Pioltello, genitori (pochi) in protesta davanti alla scuola chiusa per Ramadan: Ingiusto tenere i figli a casa quando noi lavoriamoCancelli chiusi all’Iqbal Masih per permettere agli studenti di religione musulmana di festeggiare la fine della festività in famiglia. Mini-presidio davanti all’istituto ... ilgiorno.it SCUOLA CHIUSA A POZZUOLI, IL PRESIDE FILIPPO MONACO CONTESTA L'ORDINANZA: MISURA SPROPORZIONATA - facebook.com facebook La mensa della scuola chiusa da mesi e i bambini sono costretti a mangiare in classe: la denuncia dei genitori ift.tt/Wawk64D x.com