Scrutinio shock in Australia | ritrovate 81 schede mai aperte

In Australia, un imprevisto durante lo scrutinio ha portato alla scoperta di 81 schede elettorali ancora chiuse nel collegio di Narungga, situato nel South Australia. L'episodio ha causato un nuovo esame delle votazioni e ha sollevato dubbi sulla regolarità del processo elettorale. La scoperta è avvenuta durante le operazioni di conteggio, generando attenzione sulle procedure di gestione delle schede e sulla trasparenza del voto.

Un imprevisto burocratico ha scosso la politica del South Australia, portando a un nuovo scrutinio nel collegio di Narungga dopo il ritrovamento di schede elettorali mai aperte. La scoperta, avvenuta giovedì, mette in discussione l’esito del seggio nella penisola di Yorke, dove Chantelle Thomas, candidata di One Nation, aveva ottenuto la vittoria con un margine di soli 58 voti rispetto alla sfidante liberale Tania Stock. Il ritrovamento delle schede e il nuovo conteggio a porte chiuse. La Commissione Elettorale dello Stato ha confermato che oltre 80 buste contenenti voti non registrati sono state rinvenute, aprendo una piccola finestra di possibilità per la candidata sconfitta del Partito Liberale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scrutinio shock in Australia: ritrovate 81 schede mai aperte Notizie correlate Cosenza: 13 schede senza timbro bloccano lo scrutinioLe urne della provincia di Cosenza sono state chiuse, ma un’ombra si allunga sul conteggio finale. Chrome cambia tutto: arriva lo schermo diviso che elimina il caos delle schede aperteGoogle ha deciso di trasformare Chrome in qualcosa di più di un semplice browser.