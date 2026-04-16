Lo scrocchiarsi le dita è un gesto molto comune, spesso eseguito senza pensarci, anche in ambienti di lavoro. Sebbene molti si chiedano se questa abitudine possa causare danni, la scienza ha condotto studi sulla questione. In questo articolo si analizzano i rischi reali associati a questa pratica, considerando anche le implicazioni per la salute delle articolazioni.

Un tic diffusissimo, che può far saltare gli equilibri in ufficio, ma in effetti scrocchiarsi le dita è un gesto quasi involontario. Quali sono però gli effetti sulla salute, al di là delle oscure minacce delle nonne, che vanno dall’artrosi al gonfiore delle mani? Ebbene, secondo la scienza crocchiarsi le dita non è così pericoloso. Meglio essere più cauti invece nel caso del collo. Il monito arriva dai medici anti-bufale di Dottoremaeveroche.it, il portale contro le fake news della Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici). Che però non assolvono del tutto l’abitudine di scrocchiarsi le dita: nel tempo infatti potrebbe, in alcuni casi, avere qualche effetto sui tessuti molli intorno all’articolazione.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Scrocchiarsi le dita fa male davvero? La risposta della scienza e i rischi

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