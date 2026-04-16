A Colonia si tiene FIBO 2026, una manifestazione dedicata al mondo del fitness e del benessere. L’evento si svolge dal 16 aprile 2026 e coinvolge aziende, professionisti e appassionati provenienti da diversi paesi. La fiera presenta novità di prodotti, tecnologie e soluzioni per migliorare lo stile di vita e la forma fisica. Durante la manifestazione vengono organizzate dimostrazioni, workshop e incontri dedicati al settore del fitness.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE COLONIA, Germany, 16 aprile 2026 PRNewswire — Il fitness è molto più del semplice allenamento. Dal 16 al 19 aprile, FIBO trasforma la fiera di Colonia in uno spazio esperienziale dedicato a fitness, salute e lifestyle, dove i visitatori possono scoprire nuove forme di allenamento, approfondire le conoscenze e raccogliere spunti per uno stile di vita più attivo. Per quattro giorni, la fiera propone un programma ricco e variegato per principianti, appassionati e professionisti. Al centro vi sono proposte pratiche che uniscono informazione, ispirazione ed esperienze interattive – dai workout ai seminari alle tecnologie innovative.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Scoprire, sperimentare: FIBO 2026 rende il lifestyle sano un’esperienza concreta

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Scoprire, sperimentare: FIBO 2026 rende il lifestyle sano un'esperienza concretaCOLONIA, Germany, 16 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Il fitness è molto più del semplice allenamento. Dal 16 al 19 aprile, FIBO trasforma la fiera di Colonia in uno spazio esperienziale dedicato a fitness ... adnkronos.com