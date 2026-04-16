Durante la trasmissione “Lo stato delle cose” su Rai 3, si è svolto un acceso confronto tra il conduttore e un ex ufficiale dei RIS riguardo al caso Garlasco. Il dibattito si è concentrato sulle analisi condotte sulla porta della cantina di Chiara Poggi e sulle vicende giudiziarie legate alla vicenda. Nessuna opinione personale è stata espressa, limitandosi ai fatti e alle posizioni ufficiali presentate dai partecipanti.

Nel dibattito a “Lo stato delle cose” su Rai 3, confronto serrato tra il conduttore e l’ex RIS sul caso Garlasco e sulle analisi della porta della cantina di Chiara Poggi.. Scontro acceso a “Lo stato delle cose”, il programma di Rai 3 condotto da Massimo Giletti, durante un nuovo approfondimento sul delitto di Garlasco. Al centro del dibattito, il confronto con l’ex comandante del RIS Luciano Garofano e l’analisi di alcuni elementi investigativi legati al caso, in particolare la porta a soffietto della cantina della casa in cui fu trovato il corpo di Chiara Poggi. Nel corso della trasmissione, Giletti ha mostrato una foto della relazione tecnica dei RIS, soffermandosi su una presunta macchia visibile nell’immagine e sollevando dubbi sulle analisi effettuate all’epoca.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Scontro in diretta tra Giletti e Garofano sul caso Garlasco a “Lo stato delle cose”

Bomba GARLASCO a “Lo Stato Delle Cose”: GILETTI Sconvolto!

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