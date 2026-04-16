Sconosciuti che sgridano i nostri figli | per la serenità dei bambini l'importante è non alimentare i conflitti

Recentemente si sono verificati episodi in cui persone sconosciute hanno rimproverato i figli di altri genitori, creando situazioni di disagio. Due psicologhe australiane hanno sottolineato l’importanza di mantenere la calma e di non alimentare conflitti per tutelare il benessere dei bambini. Secondo le esperte, è fondamentale evitare reazioni aggressive o polemiche di fronte a queste incursioni, concentrandosi sulla serenità dei più piccoli.