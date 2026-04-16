sciopero nazionale dei giornalisti

Oggi le giornaliste e i giornalisti italiani hanno deciso di fermarsi, scioperando per la terza volta. La decisione è stata comunicata dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana, che ha annunciato l’astensione dal lavoro. La protesta riguarda questioni legate alle condizioni lavorative e al rispetto delle garanzie professionali. Lo sciopero coinvolge diverse testate e redazioni sul territorio nazionale.

Le giornaliste e i giornalisti italiani scioperano, oggi, per la terza volta. Non lo facciamo a cuor leggero, ma riteniamo che sia necessario informare i lettori, la società e la politica di ciò che sta accadendo nel nostro settore, tanto fondamentale per la democrazia quanto fragile. Il contratto stipulato con glieditori della Fieg per regolare il lavoro dei giornalisti dipendenti è scaduto da 10 anni, anni in cui gli editori hanno goduto di aiuti pubblici, mentre i nostri stipendi sono stati erosi dall’inflazione. Non esiste alcuna regola per l’uso dell’intelligenza artificiale e per il giusto riconoscimento economico agli autori dei contenuti ceduti agli Over the top.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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