Sciopero giornalisti 16 aprile in Rai e Mediaset come cambia la programmazione da Mattino 5 ad Affari Tuoi

Il 16 aprile, le reti Rai e Mediaset hanno modificato la loro programmazione a causa dello sciopero dei giornalisti. La protesta ha coinvolto diverse testate, portando a variazioni nelle trasmissioni abituali. In particolare, alcuni programmi come Mattino 5 e Affari Tuoi sono stati sospesi o trasmessi con contenuti ridotti. La giornata ha visto quindi un cambiamento temporaneo nelle scalette di entrambe le emittenti.

Il 16 aprile i giornalisti di Rai e Mediaset sono in sciopero per il rinnovo del contratto scaduto da dieci anni. La protesta causa tagli ai telegiornali e modifiche ai programmi come Mattino Cinque e Affari Tuoi. La Fnsi denuncia salari erosi dall’inflazione e mancanza di regole sull’IA, mentre la Fieg chiede maggiore flessibilità per garantire la sostenibilità delle aziende editoriali. Sciopero dei giornalisti Rai e Mediaset il 16 aprile Nella giornata di oggi – giovedì 16 aprile 2026 – è prevista una mobilitazione nazionale che coinvolge i giornalisti delle principali testate. L’astensione, indetta dalla Fnsi, vede l’adesione dei professionisti di Rai e Mediaset, portando a modifiche sostanziali nei palinsesti.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Sciopero giornalisti 16 aprile in Rai e Mediaset, come cambia la programmazione da Mattino 5 ad Affari Tuoi Notizie correlate Sciopero giornalisti oggi 16 aprile, ferma anche la Rai: come cambia la programmazione tvGiovedì 16 aprile i giornalisti italiani tornano a scioperare per il rinnovo del contratto Fnsi-Fieg. Leggi anche: Mattino Cinque cambia orario il 16 aprile a causa dello sciopero dei giornalisti Altri aggiornamenti Temi più discussi: Giornalisti in sciopero per il rinnovo del contratto di lavoro (scaduto da 10 anni): il comunicato dei Cdr del Fatto; Sciopero nazionale dei giornalisti; Sciopero giornalisti oggi 16 aprile, ferma anche la Rai: come cambia la programmazione tv; Sciopero nazionale, il 16 aprile giornalisti liguri in presidio a Genova davanti la Prefettura. Sciopero giornalisti 16 aprile in Rai e Mediaset, come cambia la programmazione da Mattino 5 ad Affari TuoiPalinsesti cambiati il 16 aprile a causa dello sciopero dei giornalisti Rai e Mediaset: cambiano gli orari di trasmissioni come Affari Tuoi ... virgilio.it Sciopero giornalisti Rai il 16 aprile, perché oggi l’informazione si ferma e cosa cambiaNon è una protesta solo interna alla Rai. Quella di oggi è una giornata di sciopero nazionale dei giornalisti per il rinnovo del contratto Fnsi-Fieg, con effetti anche su tg, giornali radio, RaiNews 2 ... alphabetcity.it Affari Tuoi, bufera choc su Michele: "La mia ragazza mi amm...Altro... - facebook.com facebook #Affarituoi, Michele è un meccanico disoccupato: "Cerco lavoro" ma rifiuta 75mila euro x.com