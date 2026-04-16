Una compagnia aerea islandese ha avviato un concorso internazionale che premia chi realizza foto considerate brutte o di scarsa qualità. La partecipazione prevede una prova di scatti poco riusciti e, tra i premi, ci sono 10 giorni di viaggio in Islanda e una cifra vicina ai 46mila euro. L’iniziativa si rivolge a chi desidera dimostrare che anche immagini sconvenienti possono essere riconosciute e premiate.

Scattare foto brutte potrebbe trasformarsi in un’opportunità concreta. Una compagnia aerea islandese ha lanciato un contest internazionale che offre 10 giorni di viaggio gratuito in Islanda e circa 46mila euro di compenso a chi dimostra di non avere alcun talento fotografico. Un’iniziativa insolita che sta attirando attenzione online e che punta a ribaltare le regole tradizionali della fotografia. L’idea nasce con un obiettivo preciso: dimostrare che i paesaggi islandesi sono talmente spettacolari da risultare affascinanti anche nelle immagini meno riuscite. Per questo motivo, la selezione è rivolta a candidati senza esperienza professionale. Errori tecnici, inquadrature sbagliate e scatti poco curati di foto sfocate, non sono penalizzati, ma diventano parte integrante del progetto.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Scatti foto brutte? 10 giorni gratis in Islanda e 46mila euro: il contest che paga per gli errori

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