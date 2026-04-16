Santa Vergine delle Rose a Fortezza Est

Da ezrome.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terrà uno spettacolo teatrale intitolato Santa Vergine delle Rose, promosso dal Collettivo Nonnaloca, che si svolgerà presso Fortezza Est. Lo spettacolo affronta il tema del rapporto tra verità giudiziaria e rappresentazione teatrale, proponendo una riflessione sulla percezione della realtà attraverso il palcoscenico. La rappresentazione si inserisce in un contesto di eventi culturali dedicati alla scena teatrale locale.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Santa Vergine delle Rose del Collettivo Nonnaloca indaga il confine labile tra la verità giudiziaria e la messa in scena. Dove e Quando: Presso Fortezza Est, in via Francesco Laparelli 62 a Roma, dal 23 al 25 aprile 2026 alle ore 20:30. Perché: Si tratta di un monologo brillante e scomodo, che cambia interprete ogni sera per sfidare i pregiudizi del pubblico su menzogna e verità. Il confine sottile tra verità e inganno scenico. Il palcoscenico romano si prepara ad accogliere una prima assoluta di grande impatto emotivo e intellettuale: dal 23 al 25 aprile 2026, lo spazio indipendente di Fortezza Est ospiterà Santa Vergine delle Rose.🔗 Leggi su Ezrome.it

santa vergine delle rose a fortezza est
© Ezrome.it - Santa Vergine delle Rose a Fortezza Est

Notre Dame de Paris : la cathédrale qui a ruiné l'Eglise

Video Notre Dame de Paris : la cathédrale qui a ruiné l'Eglise

Notizie correlate

Leggi anche: Luna 57: un viaggio emotivo a Fortezza Est

Leggi anche: Soli: l’amore a pagamento debutta a Fortezza Est

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Furto sacrilego ad Alatri: profanata la statua della Madonna; Decapitate le sculture dedicate a padre Pio e alla Madonna. I cittadini: Siamo senza parole, ci ferisce l'anima. Caccia all'uomo...; Lunedì dell’Angelo a Calentano, il programma; Lo spettacolo dei faló accesi per la festa della Madonna dell'Olivella.

Cerca altre news e video sullo stesso tema.