Si terrà uno spettacolo teatrale intitolato Santa Vergine delle Rose, promosso dal Collettivo Nonnaloca, che si svolgerà presso Fortezza Est. Lo spettacolo affronta il tema del rapporto tra verità giudiziaria e rappresentazione teatrale, proponendo una riflessione sulla percezione della realtà attraverso il palcoscenico. La rappresentazione si inserisce in un contesto di eventi culturali dedicati alla scena teatrale locale.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Santa Vergine delle Rose del Collettivo Nonnaloca indaga il confine labile tra la verità giudiziaria e la messa in scena. Dove e Quando: Presso Fortezza Est, in via Francesco Laparelli 62 a Roma, dal 23 al 25 aprile 2026 alle ore 20:30. Perché: Si tratta di un monologo brillante e scomodo, che cambia interprete ogni sera per sfidare i pregiudizi del pubblico su menzogna e verità. Il confine sottile tra verità e inganno scenico. Il palcoscenico romano si prepara ad accogliere una prima assoluta di grande impatto emotivo e intellettuale: dal 23 al 25 aprile 2026, lo spazio indipendente di Fortezza Est ospiterà Santa Vergine delle Rose.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Santa Vergine delle Rose a Fortezza Est

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