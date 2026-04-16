A Sanremo, un rappresentante di una scuola superiore è stato coinvolto in una polemica dopo aver inviato messaggi privati contenenti insulti razzisti a una compagna di classe. La scuola ha preso provvedimenti e sta indagando sull’accaduto. La vicenda ha generato reazioni tra studenti e genitori, che chiedono chiarimenti e responsabilità. Nessun altro dettaglio sui motivi o sulle conseguenze di quanto accaduto è stato ancora comunicato.

Un rappresentante degli studenti di un liceo di Sanremo è stato al centro di una polemica dopo aver rivolto insulti razzisti a una compagna tramite messaggi privati. Il consiglio d’istituto ha emesso oggi una nota ufficiale per delimitare le responsabilità dell’ente e spiegare le misure adottate per gestire il clima scolastico. La distinzione tra sfera privata e istituzione scolastica. Il documento diffuso dal consiglio d’istituto odierno punta l’accento su un confine netto: gli scambi che hanno scatenato la protesta di un collettivo studentesco non sono avvenuti sui canali ufficiali della scuola. Secondo quanto emerge dalla posizione dell’organo scolastico, i contenuti definiti deplorevoli nei toni e nei contenuti sono il frutto di conversazioni private avvenute su piattaforme digitali non gestite dall’istituto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanremo, insulti razzisti tra studenti: la scuola interviene

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