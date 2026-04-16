Sanità in Molise | stop al commissariamento per salvare i servizi

La sanità in Molise sta attraversando un momento di svolta, dopo le richieste provenienti dalla capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale. La questione riguarda la possibile interruzione del commissariamento, con l’obiettivo di migliorare i servizi sanitari nella regione. La decisione sarà presa sulla base di un confronto tra le parti coinvolte e le valutazioni dell’amministrazione regionale.

La gestione della sanità in Molise si trova davanti a un bivio decisivo dopo le sollecitazioni arrivate dalla capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Alessandra Salvatore. L’esponente politica ha chiesto al Governo centrale di interrompere la politica di tagli ai servizi e di revocare immediatamente il commissariamento che grava sulla regione, puntando sul precedente della Calabria per ottenere una gestione autonoma delle risorse sanitarie. Il dibattito a Campobasso si accende sulla necessità di restituire alla Regione la piena capacità decisionale in materia di salute, un obiettivo che passa attraverso la fine di una gestione commissariale che dura da ben 17 anni, caratterizzata da bilanci costantemente in rosso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità in Molise: stop al commissariamento per salvare i servizi Notizie correlate Medio Basso Molise: 12,7 milioni per rilanciare servizi e sanitàLa Cabina di regia nazionale ha dato il via libera ufficiale alla Strategia dell’Area Interna denominata Medio Basso Molise, sbloccando un piano di... Puglia, voragine da 370 milioni nella sanità e rischio commissariamento. FdI:”No a Irpef più alta e a taglio dei servizi”Iconti della sanità pugliese restano in profondo rosso, con un disavanzo che sfiora i 369 milioni di euro. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sanità, Vitagliano: Calabria fuori dal commissariamento, Molise no. Qui è una scelta politica; Frana in Molise, fronte di oltre 4 chilometri travolge l’Adriatica: stop a A14 e ferrovia; STELLANTIS FERMA, STOP ANCHE ALLA SATA; Frana a Petacciato, Puglia isolata e traffico in tilt: stop a treni e autostrada sull’Adriatico. Sciopero sanità privata il 17 aprile 2026, stop a visite ed esami in Italia: gli orari e i servizi garantitiPer domani 17 aprile 2026 è stato proclamato uno sciopero nazionale della sanità privata per l’intera giornata: possibili stop a visite ed esami ... fanpage.it Sanità in Molise, Primiani (M5s) Il Molise è ormai l’ultima Regione ad essere commissariataCAMPOBASSO - Il Molise rimane l’unica Regione ancora sotto commissariamento sanitario: ieri il Consiglio dei Ministri ha revocato tutti gli ... molisenetwork.net La Presidente della Regione e assessora alla Sanità, Alessandra Todde, è intervenuta oggi in Aula del Consiglio regionale per illustrare lo stato del sistema sanitario sardo e delineare le principali linee di riforma avviate dalla Giunta. Nel suo intervento, la Pre - facebook.com facebook Buco della sanità regionale, l'assessore alla Salute: «Se servirà toccheremo l'aliquota Irpef» x.com