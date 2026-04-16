San Marino è nata la nazionale femminile A guidarla l' ex azzurra Domenichetti

In Italia, è stata costituita la prima nazionale femminile di calcio, con l’ex calciatrice azzurra alla guida. Il presidente della federazione ha definito l’evento come “storico”. La squadra ha come obiettivo la partecipazione alle qualificazioni internazionali per i prossimi tornei. La formazione femminile si è allenata per la prima volta ufficialmente questa settimana, segnando un passo importante per lo sviluppo del calcio femminile nel paese.

A San Marino s’è fatta la storia: è nata la nazionale femminile di calcio. Lunedì in conferenza stampa è stato presentato il nuovo progetto dopo anni di lavoro sul territorio. Nel 2024 la creazione della formazione U19, già impegnata nelle qualificazioni per l’Europeo di categoria. Adesso è arrivata la svolta, come dichiarato dal presidente della Fsgc Marco Tura: “È un evento storico per il nostro Paese. Stiamo avviando un percorso che ci permetterà presto di presentarci al cospetto dell’Europa del calcio in un settore che finora non avevamo mai potuto sviluppare”. A guidare la squadra è Giulia Domenichetti, prima ct donna a San Marino. Ex centrocampista, classe ’84, ha collezionato oltre 80 presenze con la nazionale italiana.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - San Marino, è nata la nazionale femminile. A guidarla l'ex azzurra Domenichetti Notizie correlate Leggi anche: Nazionale femminile a San Marino. Beccari alle ragazze del Titano: "Onorerete il Paese al massimo» San Marino, Andorra allo Stadium. Secondo test per la NazionaleSan Marino torna ad affrontare Andorra, dopo l’ultimo confronto disputato sui Pirenei nell’autunno 2024. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Fiocco rosa a San Marino Rtv: è nata Iside Amane; Nasce la Nazionale femminile di San Marino, Domenichetti: Puntiamo a partecipare alla prossima Nations League; Femminile, presentato il progetto Nazionale maggiore di San Marino; Simona Ventura, dalla Rai a San Marino: la seconda vita televisiva di una protagonista senza tempo. San Marino, è nata la nazionale femminile. A guidarla l'ex azzurra DomenichettiIl presidente della Federazione Tura: Evento storico. L’obiettivo è partecipare alla prossima Nations League da febbraio 2027 ... gazzetta.it San Marino. CASO UOMO ALL’AVANA A STRASBURGO. Ora c’è il nome e lo fa l’Informazione. Per loro è GILBERTO FELICI - facebook.com facebook | 73 giocatori e giocatrici, ripartiti in cinque squadre, hanno dato vita all'entusiasmante Respect Cup 2026 al San Marino Stadium! fsgc.sm/it/notizia/res… #SettoreGiovanilediBase #RespectCup x.com