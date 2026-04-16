San Basilio mezzo secolo di condanne per la banda di pusher del bar ' Coltellata'

A San Basilio si è concluso il primo procedimento giudiziario contro un gruppo di persone accusate di gestire un’attività di spaccio di droga nel quartiere. La banda, attiva principalmente lungo via Corinaldo, aveva reso quella zona il punto di riferimento principale per la distribuzione di sostanze stupefacenti. Le condanne, che arrivano a circa mezzo secolo complessivo, rappresentano la prima fase di un procedimento più ampio contro le persone coinvolte.

Si è chiuso il primo capitolo giudiziario per il gruppo che aveva trasformato via Corinaldo nel centro nevralgico dello spaccio a San Basilio. Il gup del tribunale di Roma ha emesso le sentenze di primo grado relative all'inchiesta sul bar della ‘Coltellata’, confermando l'impianto accusatorio.🔗 Leggi su Romatoday.it

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