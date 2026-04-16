San Basilio mezzo secolo di condanne per i gli spacciatori del bar La Coltellata

A San Basilio, nel quartiere romano di San Basilio, sono state emesse condanne totali di circa 50 anni di carcere per gli spacciatori che operavano nella zona del bar La Coltellata. Le sentenze sono state pronunciate dal giudice dell'udienza preliminare dopo il procedimento giudiziario relativo alle attività illecite svolte nel quartiere. Le condanne riguardano più imputati coinvolti nelle attività di spaccio nella zona.

Gli spacciatori che operavano nella zona del bar La Coltellata, nel quartiere romano di San Basilio, sono stati condannati dal gup a mezzo secolo di pene in tutto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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