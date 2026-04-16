Il ministro dell’interno ha commentato la situazione internazionale, affermando che la guerra non si conclude facilmente. Ha sottolineato che i rischi per l’Italia sono molto elevati, in particolare a causa dell’aumento dei costi di energia e carburanti. La sua dichiarazione si inserisce nel quadro di tensioni tra le nazioni coinvolte nel conflitto, con preoccupazioni crescenti sui possibili effetti sulla stabilità economica del paese.

La situazione è delicata, con i rischi per l'Italia che sono "elevatissimi", specie per l'impennata dei costi dell'energia e dei carburanti. E visti anche i recenti risultati elettorali, condizionati dalle guerre e dalla difficile congiuntura economica, il vicepremier Matteo Salvini mette nel mirino l'Ue, il nemico di sempre, e insiste sulla possibilità di uscire dai "vincoli di bilancio insensati e insostenibili imposti da Bruxelles". Al raduno dei Patrioti di sabato in piazza Duomo si parlerà soprattutto di questo. Al centro ci sarà anche il contrasto all'immigrazione clandestina ma la parola "remigrazione" sembra quasi sparita dalla piattaforma.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Salvini punge Donald. "La guerra non finisce"

Notizie correlate

Salvini, l'anti Donald: "La guerra di Trump non è la nostra, non ci ha nemmeno avvisato". Che giravolta"Trump ci ha coinvolto quando è stato attaccato l'Iran? No, non mi sembra, ci ha avvisato a cose fatte.

Ermal Meta da Sanremo punge Salvini, la reazione del ministro e di Celentano: "Impossibile che tu non vinca"Secondo l’Accademia della Crusca, il brano Stella stellina di Ermal Meta ha uno dei testi migliori tra tutte le canzoni in gara a Sanremo 2026.

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Addio per sempre: Ilaria Salis dà il benservito a Orban e punge la Meloni; Peter Magyar | Giorgia Meloni è una persona fantastica.

Salvini si smarca da Trump dopo l'attacco a Papa Leone e Meloni, inutile e offensivo, ma il problema è suoMatteo Salvini torna all'attacco di Donald Trump dopo le accuse a Papa Leone XIV e le frasi contro Giorgia Meloni e l'Italia ... virgilio.it

Salvini lancia la piazza dei Patrioti ma deve mollare Trump: Per lui guerra finita già molte volteIl vicepremier leghista presenta la manifestazione di sabato a Milano e commenta l’attacco del presidente Usa contro Meloni e il Papa: È stata una caduta di ... repubblica.it

Patrioti, Sala punge Salvini: “Trattori in piazza Pensavo parlassero di remigrazione…” ift.tt/207vDFA x.com

Serie C. Il Campobasso non punge abbastanza, il Bra resiste: al Molinari finisce 0-0 https://www.molisetabloid.it/2026/04/11/serie-c-il-campobasso-non-punge-abbastanza-il-bra-resiste-al-molinari-finisce-0-0/ - facebook.com facebook