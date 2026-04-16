Salvini fulmina le toghe rosse | Difficile il contrasto ai clandestini se rilasciano i fermati

Il vicepremier e leader della Lega ha partecipato telefonicamente a una trasmissione televisiva, affrontando vari argomenti tra cui l'immigrazione, la politica energetica e le questioni internazionali. Durante l'intervento, ha criticato le decisioni delle toghe rosse, sostenendo che rendono difficile il contrasto ai migranti clandestini perché i fermati vengono rilasciati. Nessuna altra informazione o dettaglio aggiuntivo è stato fornito.

Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini è intervenuto in collegamento telefonico alla trasmissione “Aria Pulita” su 7Gold, toccando diversi temi, dall'immigrazione alla politica energetica, fino agli scenari internazionali. Sul tema dei migranti, Salvini ha respinto le accuse di razzismo: “Perché razzista? Il problema non è il colore della pelle o dove sei nato”, però “anche chi ha il permesso di soggiorno e commette dei crimini deve tornare al suo Paese. Se i minori commettono reati, smettono di essere accolti e mantenuti. Dov'è il razzismo? Ci sono alcuni Paesi che ostacolano e allungano i tempi, ci vuole un lavoro diplomatico. Poi se tanti giudici rilasciano i fermati o li giustificano o concedono tramite terzi il permesso di rimanere in Italia, è chiaro che è difficile.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Salvini fulmina le toghe rosse: “Difficile il contrasto ai clandestini se rilasciano i fermati” Notizie correlate Leggi anche: Migranti, sinistra e toghe rosse fuori gioco, sui clandestini l’Europa sposa il modello Italia. Meloni: “Si va nella giusta direzione” Leggi anche: Migranti, sinistra e toghe rosse fuori gioco, sui clandestini l’Europa sposa la linea Meloni: si agli hub in Paesi terzi e rimpatri sicuri