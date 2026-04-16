Salussola si anima | 300 camminatori per la salute e il territorio

Il territorio di Salussola si è riunito domenica 12 aprile per la prima edizione della Giornata dei Camminatori Biellesi, con più di 300 partecipanti. L'evento ha coinvolto un gran numero di persone che hanno deciso di partecipare a questa iniziativa dedicata alla salute e alla scoperta del territorio. La giornata ha visto una grande partecipazione, con camminate organizzate lungo percorsi locali.

La domenica 12 aprile, il territorio di Salussola ha convergere oltre 300 persone per la prima edizione della Giornata dei Camminatori Biellesi. L'iniziativa, nata sotto l'egida del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BI in occasione della Giornata Mondiale dell’Attività Fisica, ha trasformato i sentieri tra i campi locali in un punto di aggregazione sociale e sanitaria. Una rete territoriale che unisce salute e comunità Il successo numerico dell'evento, con una partecipazione che ha superato l .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salussola si anima: 300 camminatori per la salute e il territorio Notizie correlate Leggi anche: Biella: 600 camminatori, 13 gruppi e salute in movimento Il poliambulatorio sociale si allarga: un presidio di solidarietà e salute per il territorioSi tiene domani 28 marzo alle 10,30, presso la sala civica “Sandro Pertini” di Saonara, la presentazione e inaugurazione dei nuovi spazi del...