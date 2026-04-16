Sabelli racconta | Che riconoscimento il rinnovo col Genoa De Rossi una persona speciale Su Mihajlovic…

Stefano Sabelli, difensore del Genoa con 123 presenze, ha recentemente rinnovato il contratto con la squadra. In un'intervista, ha parlato del suo rapporto con il club e ha descritto l’allenatore De Rossi come una persona speciale. Ha anche commentato alcune situazioni relative all’allenatore Mihajlovic, senza fornire dettagli specifici. Sabelli si è soffermato sui suoi obiettivi con il Genoa e sulla continuità del progetto sportivo.

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