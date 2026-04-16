Sabelli racconta | Che riconoscimento il rinnovo col Genoa De Rossi una persona speciale Su Mihajlovic…

Da calcionews24.com 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefano Sabelli, difensore del Genoa con 123 presenze, ha recentemente rinnovato il contratto con la squadra. In un'intervista, ha parlato del suo rapporto con il club e ha descritto l’allenatore De Rossi come una persona speciale. Ha anche commentato alcune situazioni relative all’allenatore Mihajlovic, senza fornire dettagli specifici. Sabelli si è soffermato sui suoi obiettivi con il Genoa e sulla continuità del progetto sportivo.

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