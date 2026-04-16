Ryanair rafforza l' offerta a Verona e in Veneto per l' estate | nuove rotte e crescita ma pesa il nodo tasse

Ryanair ha comunicato un aumento delle rotte e dei voli in Veneto per l’estate 2026, con un piano di espansione che, secondo l’azienda, rappresenta il più grande mai effettuato in questa regione. La compagnia ha anche evidenziato che il potenziamento della propria offerta si accompagna a un incremento delle opportunità di collegamento per i passeggeri. Tuttavia, il settore si trova a fare i conti con l’impatto di tasse e oneri fiscali.

Ryanair ha annunciato un rafforzamento significativo della propria presenza in Veneto per la stagione estiva 2026, con un operativo che la compagnia definisce il più ampio mai realizzato nella regione. L’offerta complessiva comprenderà 83 rotte tra gli aeroporti di Venezia, Verona e Treviso, con.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Pisa, Ryanair presenta l’estate 2026 con due nuove rottePISA – L’operativo Ryanair estate 2026 Pisa prevede 58 rotte complessive dall’aeroporto Galileo Galilei, con due nuove destinazioni internazionali e... Ryanair cresce a Pisa: 58 rotte (2 nuove) nell’estate 2026Pisa, 10 marzo 2026 – Ryanair ha lanciato il suo operativo per l'estate 2026 a Pisa con 58 rotte, tra cui 2 nuove rotte estive per Bratislava e... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ryanair potenzia il Veneto per l’estate 2026: nuove rotte da Verona e 7,2 milioni di passeggeri; Estate record per Ryanair. Da Venezia nuove rotte per Budapest, Siviglia e Alicante; Aeroporto di Torino, 53 destinazioni per l'estate 2026: la mappa dei voli per la più ampia offerta di sempre; La guerra in Iran e la disponibilità di carburante per gli aerei: A Palermo garantita l'operatività dei voli. Ryanair rafforza l'offerta a Verona e in Veneto per l'estate: nuove rotte e crescita, ma pesa il nodo tasseDa Tirana a Trapani-Marsala, la compagnia amplia l’offerta sullo scalo veronese. Francioni: «Il più grande operativo di sempre», ma avverte: «L’addizionale municipale continua a danneggiare gli aeropo ... veronasera.it Fuga al mare con l’offerta Ryanair, le mete baciate dal sole costano pochissimoBaciate dal sole, perfette per godersi la spiaggia e la natura, o magari per divertirsi vivendo a pieno la nightlife: ecco le mete top raggiungibili con la nuova offerta Ryanair ... siviaggia.it Rientrato in aeroporto a Catania il volo Ryanair diretto ad Atene. Secondo quanto ci riferiscono alcuni passeggeri a bordo si è trattato di un problema tecnico. Grazie a tutti per le segnalazioni. - facebook.com facebook