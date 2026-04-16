Michela Sillari torna in Nazionale di rugby femminile in vista del secondo match del Sei Nazioni 2026. L’Italia affronterà in trasferta l’Irlanda a Galway, sabato alle 18. La giocatrice ha dichiarato che è necessario riabituarsi ai ritmi elevati degli allenamenti e delle partite. La squadra si prepara per la sfida dopo aver disputato la prima partita del torneo.

In vista del secondo match del Sei Nazioni 2026 di rugby femminile, nel quale l’Italia affronterà in trasferta a Galway l’ Irlanda sabato alle ore 18.40, la notizia più bella tra le fila azzurre riguarda il rientro di Michela Sillari, assente nel primo match in Francia. Al sito federale Sillari confida quali sono le aspettative personali e di squadra per questo match. Dopo il rientro sarà necessario prendere il ritmo: “ È stato bello ritornare, ora bisogna riabituarsi ai ritmi molto alti che stiamo tenendo. Stiamo costruendo un modo di giocare molto intenso, che rispecchi la nostra identità e che sia orientato sul lungo termine, non solo per la singola partita o per questo Sei Nazioni “.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby femminile, Michela Sillari torna in Nazionale: “Bisogna riabituarsi ai ritmi molto alti”

Notizie correlate

Rugby femminile, Isabella Locatelli lascia la NazionaleIsabella Locatelli lascia la Nazionale italiana di rugby femminile, con la quale ha collezionato 56 caps: l’addio alla maglia azzurra non coinciderà...

Gubbio, arriva la capolista. Di Carlo: "Servono ritmi alti"È una sfida tutt’altro che banale quella che il “Barbetti“ ospiterà oggi alle 14.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Nazionale Femminile, le convocate in preparazione di Irlanda v Italia; FATTA L'ITALIA PER GRENOBLE; Sei Nazioni Femminile 2026: due novità tra le convocate dell'Italia per preparare la sfida all'Irlanda; Rugby femminile, le convocate dell’Italia per la sfida in Irlanda del Sei Nazioni.

Rugby femminile, Michela Sillari torna in Nazionale: Bisogna riabituarsi ai ritmi molto altiIn vista del secondo match del Sei Nazioni 2026 di rugby femminile, nel quale l'Italia affronterà in trasferta a Galway l'Irlanda sabato alle ore 18.40, ... oasport.it

Rugby femminile, le convocate dell’Italia per la sfida in Irlanda del Sei NazioniDopo la sconfitta patita in Francia all'esordio, l'Italia si appresta a vivere la trasferta in Irlanda per la seconda giornata del Sei Nazioni 2026 di ... oasport.it

Per #ITAvIRE torna a disposizione Michela #Sillari, assente nella partita d’esordio con la Francia. La trequarti del Valsugana neo-campione d’Italia arriva in raduno molto fiduciosa, sottolineando comunque gli aspetti positivi del match con le Bleues e racconta - facebook.com facebook