Rosella Postorino e Daniele Mencarelli vincono il Campiello Junior 2026

I vincitori del Campiello Junior 2026 sono stati annunciati questa mattina. La giuria ha premiato Rosella Postorino con il libro

Rosella Postorino con Un fratellino. Storia di Nanni e di Mario (Salani Editore) e Daniele Mencarelli con il libro Adelmo che voleva essere settimo. Sette fratelli. Un unico destino. Una grande avventura (Mondadori) si sono aggiudicati la 5ª edizione del Premio Campiello Junior, rispettivamente.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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Si parla di: Campiello Junior, Rosella Postorino e Daniele Mencarelli vincono la quinta edizione.

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