Un allenatore italiano potrebbe essere al centro di alcuni cambi di panchina nei prossimi mesi, con diverse squadre di rilievo nel campionato nazionale interessate alle sue prestazioni. La sua candidatura viene ventilata come possibile opzione per alcuni club di prima fascia, che valutano i profili dei loro tecnici in vista delle prossime stagioni. La situazione si sviluppa in un contesto di mercato ancora in evoluzione, senza annunci ufficiali al momento.

Il nome di Vincenzo Italiano può diventare uno dei più caldi nei prossimi movimenti di panchina. Oggi la linea ufficiale resta quella della continuità con il Bologna. Però attorno all’allenatore cresce l’interesse di diversi club importanti. A rilanciare il tema è stato Fabrizio Romano, che ha acceso i riflettori su uno scenario da seguire con attenzione nelle prossime settimane. Il tecnico ha un contratto lungo con il Bologna, firmato fino al 2027, e solo pochi mesi fa ha rinnovato. Questo, però, non basta a chiudere del tutto ogni discorso sul suo futuro. Il punto è che molto dipenderà dall’eventuale giro di cambi sulle panchine italiane. Se dovesse partire un effetto domino, anche Italiano potrebbe finire dentro il quadro.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Romano: “Italiano piace a diversi club importanti in Italia”

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