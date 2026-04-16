Roma World celebra il Natale di Roma

Roma World ha riaperto le sue porte e, in occasione del 2779° Natale di Roma, organizza eventi per festeggiare la fondazione della Città Eterna. La celebrazione coincide con questa ricorrenza storica e si svolge in un periodo di particolare attenzione per il patrimonio culturale e storico. La location si prepara a ospitare visitatori e appassionati interessati a conoscere le radici antiche di Roma attraverso iniziative dedicate.

In occasione del 2779esimo Natale di Roma, Roma World, che da poco ha riaperto le sue porte, celebra la fondazione della Città Eterna.Nel parco tematico dell’antica Roma, la ricorrenza di trasforma in esperienza immersiva per riportare gli ospiti indietro nel tempo di oltre duemila anni. Da.🔗 Leggi su Romatoday.it

Christmas World 2024 | Un Natale da vivere!

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