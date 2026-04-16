L’infermeria del centro sportivo di Trigoria si sta trasformando in un luogo di tensione, con il tecnico che ha espresso pubblicamente il suo disappunto nei confronti dei medici. La squadra sta affrontando diverse assenze di giocatori chiave, mentre il proprietario del club si trova negli Stati Uniti con il suo aereo rimasto a terra. La situazione ha portato a discussioni aperte sulla gestione degli infortuni e sulla comunicazione interna.

L’infermeria di Trigoria è diventata un tribunale. Mentre il jet di Dan Friedkin resta ancorato all’asfalto americano, la Roma si sgretola sotto il peso di un’emergenza che non è solo clinica, ma politica. Lo scontro frontale tra Gian Piero Gasperini e lo staff medico giallorosso ha raggiunto l’apice sulla gestione di Wesley: il brasiliano, rientrato malconcio dalla nazionale, si allena in solitudine forzata. I medici impongono prudenza, ma il tecnico, in piena emergenza, preme per il recupero lampo. È una guerra di nervi iniziata con il caso Ferguson e degenerata con i ritardi chirurgici su Dovbyk e Dybala. «Non mi era mai capitato di allenare così tanti calciatori in scadenza», ha tuonato l’allenatore, scagliando una frecciata neanche troppo velata alla gestione di Frederic Massara.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, l’infermeria è un campo di battaglia: Gasp contro i medici

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