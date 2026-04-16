Roma Interessanti iniziative dell’Istituto di Terapia Cognitivo Interpersonale

A Roma, l’Istituto di Terapia Cognitivo Interpersonale (PL’ITCI) si è costituito come un gruppo di professionisti specializzati nel campo della terapia. L’istituto è stato fondato da un insieme di esperti che operano nel settore, con l’obiettivo di offrire servizi e programmi legati alle pratiche terapeutiche. L’organizzazione ha avviato diverse iniziative rivolte a promuovere la salute mentale e il benessere psicologico nella città.

ROMA (Luciana Vinci) – PL’ITCI – Istituto di Terapia Cognitivo Interpersonale – è nato come gruppo informale di professionisti nel 2007 a Roma, costituito dal Prof. Tonino Cantelmi e promosso dalla Federpsi – Federazione Italiana Psicoterapia, Ricerca e Formazione Integrata. L’obiettivo principale dell’Istituto è la cura della persona e del suo benessere. Tra le iniziative dell’istituto, in questo periodo spiccano quelle che abbiamo raccolto di seguito. È nata ITCI Compassion, un’App pensata per accompagnare i percorsi psicoeducativi e psicoterapeutici attraverso esercizi di autocompassione, ascolto di sé e regolazione emotiva. Ispirata al volume “Psicologia della compassione.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Roma. Interessanti iniziative dell’Istituto di Terapia Cognitivo Interpersonale Notizie correlate Apertura del Giardino dell’Istituto Giapponese di Cultura a Roma, come prenotare la visitaSono ufficialmente aperte le prenotazioni per le visite al Giardino dell’Istituto Giapponese di Cultura di Roma, uno dei luoghi più affascinanti e... Piede diabetico, all’Istituto Clinico Beato Matteo scoperta una nuova terapia che potrebbe evitare l’amputazioneVigevano, 30 marzo 2026 - All’Istituto Clinico Beato Matteo (Gruppo San Donato) uno studio pilota ha evidenziato risultati promettenti nella cura di...