Dal 15 al 19 aprile, l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospita la ventunesima edizione del Festival delle Scienze di Roma, organizzato dalla Fondazione Musica per Roma. L’evento si concentra sul rapporto tra caos e armonia, esplorando temi legati alla fisica e allo spazio. Durante la manifestazione si svolgono conferenze, spettacoli e incontri aperti al pubblico, dedicati a approfondire le connessioni tra disordine e struttura nell’universo.

L’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospita dal 15 al 19 aprile la ventunesima edizione del Festival delle Scienze di Roma, un evento organizzato dalla Fondazione Musica per Roma che quest’anno indaga il legame tra disordine e ordine attraverso il tema Caos e Armonia. La manifestazione propone un percorso multidisciplinare che intreccia conferenze scientifiche, laboratori, mostre e spettacoli teatrali, coinvolgendo personalità di rilievo internazionale per esplorare come le trasformazioni e le simmetrie modellino l’universo e la vita stessa. Dall’etologia alla fisica: il dibattito aperto sulla natura del reale. Il percorso iniziato mercoledì 15 aprile presso il Teatro Studio Borgna ha protagonisti il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi e l’accademico delle Lincei ed etologo Enrico Alleva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, il Festival delle Scienze sfida il caos tra fisica e spazio

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