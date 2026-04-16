Il bilancio 2025 di Rivieraqua, società responsabile del servizio idrico nel Ponente ligure, mostra un aumento di 3,5 milioni di euro rispetto all’anno precedente. Questa variazione indica un miglioramento finanziario che, secondo gli analisti, segna la fine della crisi nel settore. La società ha registrato un incremento di entrate e una riduzione delle perdite, contribuendo a consolidare la propria posizione economica.

Il bilancio 2025 della società che gestisce il servizio idrico nel Ponente ligure segna un punto di svolta decisivo per la stabilità del settore. Durante l’incontro tenutosi questa mattina in Provincia, il Comitato unitario dei soci pubblici ha dato il proprio avvallo alla gestione finanziaria di Rivieraqua, evidenziando un utile netto pari a 3,5 milioni di euro e una ripresa degli indicatori economici che suggerisce il superamento della fase di crisi. I numeri della ripresa economica e i nuovi equilibri finanziari. L’analisi dei dati contabili presentati durante la riunione del comitato tecnico rivela una situazione finanziaria che Valerio Ferrari, presidente dell’organismo, definisce estremamente rassicurante.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rivieraqua: balzo di 3,5 milioni e la crisi è definitivamente finita

Notizie correlate

Inter U23 Trento, 2-1: Spinaccé e Zuberek firmano il successo e spazzano via definitivamente la crisi nerazzurra!di Paolo MoramarcoInter U23 Trento, 2-1: Spinaccé e Zuberek firmano il secondo successo consecutivo, scacciano definitivamente la crisi nerazzurra!...

Leggi anche: Lazio: 8 milioni per monti e isole, un balzo storico