Ritorna la paella della solidarietà a Rivignano con Sdrindule

Domenica 19 aprile alle 12:30, presso il ricreatorio di Rivignano, si svolgerà nuovamente l’evento chiamato “Paella della solidarietà”. L’iniziativa, organizzata per sostenere cause benefiche, prevede la preparazione e la consumazione di piatti di paella. La manifestazione coinvolge la comunità locale e si propone di raccogliere fondi destinati a progetti di solidarietà.

Domenica 19 aprile alle 12:30 presso il ricreatorio di Rivignano, torna la “Paella della solidarietà”. Ci sono ancora due giorni per prenotare via WhatsApp al numero 3351035478 un piatto strepitoso di paella di pesce o carne.Al pranzo ci sarà il versatile artista e comico più amato dai friulani.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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