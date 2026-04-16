Risbattuto in strada dai medici attivisti Senegalese sgozzato in una baraccopoli

Un uomo senegalese è stato ucciso in una baraccopoli, mentre un altro migrante, di nazionalità maliana, è morto a Ravenna dopo una rissa. In entrambi i casi, i protagonisti erano beneficiari di certificati che sono stati oggetto di contestazioni da parte della Procura. Recentemente, medici attivisti hanno portato un uomo in strada, rifiutando di intervenire in alcune situazioni di emergenza.

Qui, quando ancora tre degli otto medici poi indagati non erano stati sospesi dal giudice e agli altri non era stato impedito di occuparsi della burocrazia migratoria (per dieci mesi), era entrato in una lista speciale. Cisse era uno degli stranieri che avrebbe beneficiato di quei 34 certificati al centro dell’indagine della Procura sui medici anti Cpr. Documenti ritenuti falsi in base alle verifiche degli investigatori della Squadra mobile all’interno di un’inchiesta coordinata dai pm Daniele Barberini e Angela Scorza. Quando Cisse, immigrato da trattenere in un Cpr in attesa della sua espulsione, fu sottoposto alle analisi del sangue e del torace non saltarono fuori patologie.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Risbattuto in strada dai medici attivisti. Senegalese sgozzato in una baraccopoli Notizie correlate Giallo a Torino, uomo muore sgozzato in strada: accanto al corpo un coltello, cellulare e portafogliIl corpo dell'uomo è stato trovato ieri sera intorno alle 21 in una strada del quartiere Santa Rita, una zona periferica ma molto frequentata:... Torino, cadavere di un uomo di 58 anni trovato in strada: è stato sgozzatoNella serata di ieri, 16 febbraio, un uomo di circa 58 anni è stato ritrovato in strada con una ferita da arma da taglio al collo.