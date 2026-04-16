Riparte il Conto Termico 3.0 | incentivi più facili e veloci ecco come averli

Dal 13 aprile il portale del Conto Termico 3.0 è stato riattivato, consentendo di accedere nuovamente agli incentivi per interventi di efficienza energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili. La riapertura permette ai cittadini e alle imprese di presentare nuove richieste e di usufruire di procedure più snelle e rapide rispetto al passato. La misura riguarda interventi che riguardano il miglioramento dell’efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili.

A partire dal 13 aprile, il portale del Conto Termico 3.0 ha riaperto i battenti a seguito della sospensione disposta a inizio marzo per via del boom di richieste: dopo oltre un mese di pausa, quindi, torna a disposizione di privati e pubblica amministrazione il bonus destinato a incentivare gli interventi di efficientamento energetico, con tanto di elenco aggiornato degli apparecchi idonei a rientrare nella misura. Confermato lo stanziamento del fondo da 900 milioni di euro per la copertura del finanziamento, che saranno tuttavia ripartiti in modo più netto tra privati e pubbliche amministrazioni proprio per prevenire il rischio di congestionamento tecnico e di esaurimento fondi verificatosi in precedenza.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Riparte il Conto Termico 3.0: incentivi più facili e veloci, ecco come averli Notizie correlate Leggi anche: Conto Termico 3.0, riapre il 13 aprile: tornano gli incentivi per cittadini, imprese e Comuni Leggi anche: Conto Termico 3.0, domande dal 13 aprile: cosa rientra e chi può ottenere gli incentivi Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Pompe di calore: lunedì riparte il Conto termico; Conto Termico 3.0, dal 13 aprile riapre il portale per le domande; Conto Termico 3.0, domande dal 13 aprile: cosa rientra e chi può ottenere gli incentivi; Pompe di calore, da lunedì riparte il Conto Termico: riapre il portale Gse, nuova spinta agli investimenti verdi. Conto Termico 3.0, domande dal 13 aprile: cosa rientra e chi può ottenere gli incentiviAl via il Conto Termico 2026: dal 13 aprile le domande per accedere agli incentivi destinati all’efficienza energetica ... quifinanza.it Conto termico 3.0: riapertura domande dal 13 aprile con precisazioni del GSEConto termico 3.0 per privati, enti del terzo settore e PA: il GSE ufficializza la riapertura delle domande dal 13.04 e precisa che sarà possibile solo quella con accesso diretto ... fiscoetasse.com La riapertura delle procedure per l'assegnazione del Conto Termico 3.0 dopo la chiusura di marzo ha costretto Gse a emanare una proroga di 40 giorni facebook Conto Termico 3.0: rimodulazione 2026 Come viene redistribuito il plafond tra PA e privati Il MASE mantiene i 900 milioni complessivi e riequilibra le quote portando entrambe a 450 milioni. La modifica della distribuzione interna delle risorse lavoripub x.com