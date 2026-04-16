Ridracoli al massimo | la diga trabocca scorta d’acqua sicura

Il sole torna a splendere sull’Appennino romagnolo mentre il ciclone Ulla si allontana dal territorio nazionale. La diga locale ha raggiunto il massimo livello di riempimento, con la sua acqua in eccesso che ha causato il trabocco. Le operazioni di monitoraggio e controllo sono state intensificate, e si conferma che la scorta d’acqua rimane sicura nonostante le abbondanti precipitazioni delle ultime settimane.

Il sole torna a illuminare l’Appennino romagnolo in questo giovedì 16 aprile 2026, mentre il ciclone Afro-Mediterraneo Ulla si allontana dal territorio nazionale. In provincia di Forlì-Cesena, la diga di Ridracoli ha raggiunto il livello massimo di capacità, manifestando una leggera tracimazione dopo le piogge intense che hanno colpito la regione nei giorni scorsi. I numeri dell’invaso: quando lo sfioro è un indicatore di sicurezza. I rilevamenti tecnici aggiornati alle ore 12:54 indicano che il bacino ha superato la sua soglia nominale, attestandosi sul 100,26% del volume totale. Attualmente sono stoccati ben 33.145.040 m³ d’acqua. Il livello idrometrico ha toccato i 557,38 m.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ridracoli al massimo: la diga trabocca, scorta d’acqua sicura Notizie correlate Leggi anche: Diga di Ridracoli, tracimazione che allarma: “La cascata più grande d’Italia Tracimazione della Diga di Ridracoli, la cascata contro la siccità. “Diventi la più grande d’Italia”Forlì, 5 febbraio 2026 – Le acque dell’invaso di Ridracoli hanno raggiunto martedì pomeriggio il livello dello sfioro, dando corpo alla spettacolare... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Ridracoli da tutto esaurito. Diga, duemila visitatori in tre giorni. Si spera già in un’estate boom; Ridracoli da tutto esaurito Diga duemila visitatori in tre giorni Si spera già in un’estate boom. Ridracoli da tutto esaurito. Diga, duemila visitatori in tre giorni. Si spera già in un’estate boomSempre pieni i battelli, le visite ai cuniculi e i posti letto delle vicine ‘Case’. Le previsioni per le vacanze: le guerre in corso possono favorire un turismo di prossimità. msn.com Tracimazione della Diga di Ridracoli, la cascata contro la siccità. Diventi la più grande d’ItaliaForlì, 5 febbraio 2026 – Le acque dell’invaso di Ridracoli hanno raggiunto martedì pomeriggio il livello dello sfioro, dando corpo alla spettacolare cascata sul Bidente. Nonostante la giornata plumbea ... ilrestodelcarlino.it Meteo, torna il sole sull’Appennino romagnolo: leggera tracimazione alla Diga di Ridracoli dopo le recenti piogge - facebook.com facebook