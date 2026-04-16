Record a Gonzaga | 14.000 appassionati celebrano il mito del motore

Durante l’evento organizzato dal Camer Club a Gonzaga, circa 14.000 persone hanno partecipato alla manifestazione dedicata ai motori. La rassegna ha attirato appassionati da diverse zone, con una grande affluenza di pubblico che ha potuto ammirare veicoli e attività legate al mondo dell’automobilismo. La giornata si è svolta senza incidenti significativi e ha visto la partecipazione di numerosi espositori e appassionati.

La rassegna motoristica organizzata dal Camer Club ha registrato la partecipazione di 14.000 visitatori e 1.400 espositori durante la sua 45ª edizione, svoltasi presso la Fiera Millenaria di Gonzaga fino a domenica 12 aprile. L’evento, che ha protagonisti veicoli d’epoca e componenti storici, ha già fissato il prossimo incontro per il periodo compreso tra il 2 e il 4 aprile 2027 nella medesima struttura mantovana. Il consolidamento del polo fierario di Gonzaga dopo il trasferimento da Reggio Emilia. Dopo aver lasciato la precedente sede di Reggio Emilia, la manifestazione ha completato il suo quinto anno di permanenza presso la Fiera Millenaria di Gonzaga, segnando un punto di svolta per l’organizzazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Record a Gonzaga: 14.000 appassionati celebrano il mito del motore Notizie correlate Paralimpiadi Milano-Cortina, Italia da record: 14 medaglie e superato il mito di LillehammerItalia da record alle Paralimpiadi di Milano-Cortina Una giornata destinata a entrare nella storia dello sport italiano. Camer 2026: 800 espositori e 20.000 visitatori a GonzagaLa Fiera Millenaria di Gonzaga accoglierà dal 10 al 12 aprile 2026 l’evento Camer, una mostra scambio dedicata al motorismo storico.