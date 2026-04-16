Real tutti contro l' arbitro Vincic Ma niente protesta formale per motivi politici

Da gazzetta.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Real Madrid ha manifestato scontento per l'espulsione di Camavinga durante la partita, con tutti i giocatori che si sono rivolti all’arbitro Vincic. Tuttavia, non è stata presentata alcuna protesta ufficiale, in quanto si sostiene che le motivazioni siano di natura politica. La squadra ha concluso la partita senza ulteriori azioni legali o formali contro le decisioni dell’arbitro.

Tutti contro Slavko Vincic. Al Real Madrid e intorno alla Casa Blanca non perde forza l’onda di indignazione per la decisione dell’arbitro sloveno di mostrare il secondo giallo a Camavinga nell’agitato finale di Bayern-Madrid. Vincic ha espulso il francese all’86’ perché non mollava la palla su una punizione per i bavaresi, un’ingenuità pagata a caro prezzo con il Madrid innervosito e scomposto che ha subito dopo incassato le reti di Luis Diaz e Olise, all’89’ e al 94’. Ammonizione per proteste per il panchinaro Ceballos a gara in corso, due ammonizioni e rosso per proteste ad Arda Guler a gara finita, quando ci sono stati anche gli insulti impuniti di Carvajal e le lamentele prolungate di Arbeloa in tv e in conferenza stampa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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