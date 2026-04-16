Ravenna | consigliere condannato per aver definito fasciste le donne

Il tribunale di Ravenna ha condannato mercoledì un consigliere comunale di Forza Italia per aver definito “fasciste” alcune donne in un commento pubblico. La causa è stata intentata dall’associazione Casa delle Donne, che ha presentato una denuncia per diffamazione. La sentenza riguarda un procedimento che si è svolto nel merito di questa affermazione e si è concentrata sulla posizione del consigliere rispetto alle sue dichiarazioni.

Il tribunale di Ravenna ha emesso mercoledì la sentenza relativa al procedimento per diffamazione che ha coinvolti il consigliere comunale di Forza Italia, Alberto Ancarani, e l’associazione Casa delle Donne. Il giudice Andrea Galanti, attraverso un rito abbreviato, ha condannato l’esponente a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro, disponendo inoltre un risarcimento parziale di 2.500 euro a favore dell’associazione, oltre alla copertura delle spese legali. La vicenda giudiziaria affonda le radici in un episodio avvenuto l’11 ottobre 2023, a seguito dell’attacco subito da Israele per mano di Hamas. In quei giorni, l’esposizione della bandiera...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ravenna: consigliere condannato per aver definito “fasciste” le donne Notizie correlate Aveva definito "fasciste" le esponenti della Casa delle Donne: consigliere comunale condannato in rito abbreviatoLa data 'fatidica' è quella dell'11 ottobre 2023, pochi giorni dopo il violento attacco di Hamas a Israele. Bonelli: Sospeso per aver fermato organizzazioni fasciste in Parlamento, rivendico quel gesto – Il video(Agenzia Vista) Roma, 01 aprile 2026 « Ieri sera l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati mi ha sospeso per cinque giorni dalle funzioni di... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Aveva definito fasciste le esponenti della Casa delle Donne: consigliere comunale condannato in rito abbreviato; Il CAU di Castel Bolognese cambia gli orari di apertura per il weekend, i festivi e i pre - festivi; Condannato per reati contro la persona e la pubblica amministrazione | arrestato. Ravenna in Comune "chiediamo all’Amministrazione Comunale di fare il proprio mestiere, che non è certamente quello di trasformarsi in un poliziotto ma non è nemmeno schivare gli interventi diretti che competono al Comune. Occorre rimettere in opera quell - facebook.com facebook Ritrovato purtroppo senza vita a Napoli Manuel, il ragazzo scomparso ieri da #Ravenna. Sentite condoglianze ai familiari, che avevano pubblicato per lui un appello sul sito e sui social di “Chi l’ha visto”. #chilhavisto x.com