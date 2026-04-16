Rapina in banca malviventi barricati all' interno | ci sono ostaggi - VIDEO

A Piazza Medaglie D'oro al Vomero, un'operazione dei carabinieri è in corso presso un'agenzia bancaria Credit Agricole, dove si sono verificati momenti di tensione a causa di una rapina. Durante l'intervento, alcuni malviventi si sono barricati all’interno della filiale, con ostaggi tenuti all’interno dell’edificio. Un video mostra le forze dell’ordine impegnate nel tentativo di gestire la situazione e di garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

Momenti di terrore in piazza Medaglie D'oro al Vomero dove è in corso un intervento dei carabinieri nell’istituto bancario Credit Agricole. Alcuni rapinatori sarebbero barricati all’interno e probabilmente sono armati. I militari hanno messo l'area in sicurezza, tenendo residenti e curiosi.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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