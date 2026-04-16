Rapina fallita in un' azienda di Modugno | la colluttazione e il colpo esploso ferito il titolare

Mercoledì sera, un tentativo di rapina si è verificato in un'azienda di infissi nella zona industriale tra Modugno e Bitonto. Durante l'evento, è scoppiata una colluttazione e un colpo è stato esploso, ferendo il titolare dell’attività. La rapina non è andata a buon fine e sul luogo sono intervenuti gli agenti delle forze dell'ordine. La vicenda è al momento sotto indagine.

Tentata rapina nella serata di mercoledì 15 aprile in un’azienda di infissi nella zona industriale tra Modugno e Bitonto, la Sunny Infissi Srl.Due giovani con il volto coperto avrebbero fatto irruzione all’interno della ditta, sorprendendo il titolare e la sua compagna. L’obiettivo, secondo.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Modugno: rapina in azienda, ferito il titolare I banditi hanno sparatoL'articolo Modugno: rapina in azienda, ferito il titolare I banditi hanno sparato proviene da Noi Notizie. Sartirana: rapina fallita, la cassa temporizzata blocca il colpoLa mattina del 19 febbraio a Sartirana Lomellina, un uomo di 55 anni ha tentato una rapina all’ufficio postale di via Cavour, fallendo il colpo a... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La villa in collina e l'attico in Cit Turin, gli orologi da 250 mila euro e l'elettricista-basista: la banda dei furti deluxe di Torino tradita da una telefonata di troppo; A 17 anni fugge dalla comunità, fa tre rapine, viene preso ed evade dal carcere minorile di Torino; Al pensionato, 81 anni, che ha strangolato e legato una donna, 95 anni, in una rapina fallita dopo che gli era stato diagnosticato un cancro terminale, gli viene detto che probabilmente morirà dietro le sbarre mentre viene incarcerato; San Teodoro, arresto per la tentata rapina in tabaccheria. Patteggia dopo la rapina fallita. Il risarcimento va in beneficenzaA volte la beneficenza imbocca strade totalmente inaspettate. Ne è conferma la vicenda giudiziaria che riguarda un 55enne originario di un’altra provincia e già noto alle forze dell’ordine, arrestato ... ilrestodelcarlino.it Fuggono dai carabinieri e si schiantano dopo una rapina fallita: 2 morti e 3 feritiUn grave incidente stradale si è verificato la scorsa notte a Milano quando, dopo un tentato furto nell'hinterland, la macchina dei ladri in fuga dai carabinieri è uscita di strada ribaltandosi. Due ... notizie.tiscali.it A Milano assalto alle Poste, ferito un dipendente con il calcio della pistola. Rapina fallita e ladri in fuga in via Rimini, zona Famagosta #ANSA - facebook.com facebook