Raid incendiari a catena in cinque comuni il Salento brucia dal tramonto all’alba

Tra la sera e le prime ore del mattino, in cinque comuni del Salento, si sono verificati numerosi incendi e tentativi di incendio che hanno richiesto l’intervento di vigili del fuoco e forze dell’ordine. Le forze dell’ordine sono intervenute in più occasioni per spegnere i roghi e gestire le situazioni di emergenza, che si sono susseguite senza sosta durante la notte.

LECCE – Una sequenza di roghi e tentativi di incendio ha scosso diverse località del Salento tra la tarda serata di ieri e le prime luci dell’alba, impegnando i carabinieri e in due casi i vigili del fuoco in una serie di interventi a catena. Cavallino, Porto Cesareo, la stessa Lecce, Cutrofiano.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Leggi anche: Salento, raid incendiario contro un bar all'alba Dal tramonto all'Alba(nese)Che non ci si debba fidare troppo dei giornali, essendo giornalisti, lo sapevamo.