Quartetto d’Autore a Leffe un venerdì in musica

Venerdì 17 aprile alle 20 si terrà a Leffe un evento musicale intitolato “Quartetto d’Autore”. La serata vedrà la partecipazione di artisti noti e offrirà un programma che spazia tra diversi periodi musicali, creando un collegamento tra passato e presente. L’appuntamento si svolgerà in un locale dedicato agli eventi culturali e sarà aperto al pubblico interessato a vivere un’esperienza musicale di qualità.

Una serata di alto livello con artisti di richiamo per attraversare il tempo e parlare al presente. Venerdì 17 aprile alle 20.45, nella Chiesa di San Martino a Leffe, l’Amministrazione Comunale di Leffe propone il concerto “Quartetto d’Autore”, un viaggio nella musica attraverso i secoli. Ad animare la serata tra epoche, stili e sensibilità diverse saranno la forza espressiva della voce e la ricchezza timbrica degli strumenti. Protagonisti del concerto saranno Gianluigi Trovesi al sax alto e clarinetto, Elena Bertocchi soprano, Fabio Piazzalunga al pianoforte e Marco Remondini al violoncello. L’incontro tra queste personalità musicali darà vita a un programma capace di intrecciare repertori, emozioni e atmosfere in uno spazio di ascolto raccolto e coinvolgente.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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