Puliamo insieme le strade di Porta Romana

Nella giornata di oggi, un istituto scolastico e il rione di Porta Romana collaborano per una iniziativa di pulizia delle strade, sostenuta dal patrocinio del Comune. L’obiettivo è coinvolgere la comunità in un’attività di cura e rispetto per l’ambiente urbano. L’evento si svolge in modo coordinato per contribuire a migliorare l’aspetto della zona e promuovere l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni.

L’istituto “Giovanni da Castiglione” e il rione di Porta Romana, con il patrocinio del Comune, uniscono le forze per una mattinata speciale all’insegna della cura, del rispetto e della collaborazione. “Un’occasione concreta per studenti e cittadini volontari di prendersi cura del luogo in cui.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Torna “PuliAmo Podenzano”, cittadini e ragazzi insieme per l’ambienteSarà una domenica all’insegna dell’impegno civico e della sostenibilità quella del 19 aprile, quando il capoluogo ospiterà la quarta edizione di... Puliamo i quartieri, missione al Bronx insieme agli studentiSi è svolta questa mattina in piazzetta Portello un’importante attività nell’ambito del progetto “Puliamo i quartieri”, che ha visto la...